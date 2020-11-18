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18 Kasım 2020 Çarşamba 00:03 | Son Güncelleme:

‘Su'dan şiddete valilikten koruma

‘Su'dan şiddete valilikten koruma

İşyerinden su içtiği için 10 yaşındaki çocuğu sokak ortasında yerden yere vuran esnaf tutuklandı. Şanlıurfa Valiliği çocuğu himayesine aldı.

Şanlıurfa’da cumartesi günü meydana gelen olayda, esnaf Mahmut Arıcı, işyerine sürekli su içmek için giren 10 yaşındaki çocuğa sinirlendi. Arıcı, arkadaşıyla birlikte 10 yaşındaki çocuğu yakalayarak dövdü, yerden yere vurdu. Güvenlik kameralarına yansıyan şiddet, sosyal medyada da büyük tepkiye yol açtı.

‘BİR ANLIK ÖFKEYDİ, PİŞMANIM’

‘Çocuğa darp’ suçundan tutuklanan Arıcı, bir anlık öfkeyle hareket ettiğini ve pişman olduğunu söyledi. Şanlıurfa Valiliği, şiddet mağduru çocuk ve ailesine maddi-manevi her türlü desteğin sağlanacağını duyurdu.   

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