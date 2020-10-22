Suda doğum nedir? Suda doğum nasıl yapılır, avantajları nelerdir?

Sinem Kobal geçtiğimiz akşam suda doğum yöntemi ile bebeğini dünyaya getirdi. Annenin doğum sürecini kolaylaştıran suda doğum şu sıralar sıkça tercih ediliyor. Suda doğum yönteminin deneyimli bir sağlık ekibi tarafından yapılması büyük önem taşıyor.

SUDA DOĞUM NEDİR, NASIL YAPILIR?

Anne adayının, doğum için özel olarak tasarlanmış küvet benzeri bir ünite içine girmesi ile başlayan suda doğum, doktor kontrolünde bebeğin dünyaya gelmesi ile son bulur.

Diğer doğum türleri ile aynı oranda riskler taşıdığından güvenle tercih edilen bu yöntem sayesinde kan akımı artar, böylece rahim içinde olan kasılmalar rahatlıkla düzene girer. Sıcak suyun etkisiyle bebeğin dünyaya gelişi sırasında oluşabilecek deformasyon riski azalır. Rahim içinde su dolu bir kesecikte yer alan bebek, benzer sıcaklıkta su ile dolu bir havuzun içinde doğduğundan daha az ağlar ve daha sakin olur.

Anne adayına ve bebeğe yan etkisi ya da zararı bulunmayan suda doğum yöntemi uygulanmadan önce, anne adayı ve bebek gerekli sağlık kontrollerinden geçirilir. Suda doğumun tam donanımlı suda doğum ünitesine sahip hastanelerde, deneyimli bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi büyük önem taşır.

SİNEM KOBAL KIZI LALİN'İ KUCAĞINA ALDI

Sinem Kobal dün gece özel bir hastanede suda doğum yaptı. Kızları Lalin'in doğduğu hastanede bir katı komple kapatan çift sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin veriyor.

İmirzalıoğlu'nun misafir ve aile için ise 5 ayrı oda tutulduğu öğrenildi. İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram etti.