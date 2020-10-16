Sübhaneke duası okunuşu ve Türkçe anlamı nasıl? Sübhaneke duasının önemi nedir?

Sübhaneke duası okunuşu ve Türkçe anlamı, ilk kez okuyacak kişiler tarafından aranan konular başlıklar arasında yer aldı. 5 vakit farz namazlarda tekbir getirdikten sonra ve zammı surelerden önce okunan Sübhaneke duası cenazelerde de eda edilmektedir. Sübhaneke duası okunuşu ve Türkçe anlamı..

SÜBHANEKE DUASI OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahîm

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük

(vecelle senâük) cenaze namazlarında okunmaktadır.

ve lâ ilâhe ğayrük.

SUBHANEKE DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıyla

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.

Seni daima böyle tenzih eder ve överim.

Senin adın mübarektir.

Varlığın her şeyden üstündür.

Senden başka ilah yoktur.

CENAZE NAMAZINDA SÜBHANEKE NASIL OKUNUR?

Subhaneke, cenaze namazlarında bilindiğinden farklı bir şekilde okunur. Cenaze namazı kılarken aşağıdaki parantez içinde bulunan yer ile birlikte bu duayı okuyabilirsiniz.

Subhânekellâhümme ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük

(vecelle senâük)*

ve lâ ilâhe ğayrük.

SÜBHANEKE DUASININ ÖNEMİ

Sübhaneke duası namazda tekbir getirdikten sonra ilk okuduğumuz duadır. Bu nedenle namaz kılan bir kişinin mutlaka bu duayı ezbere bilmesi gerekir. İslam âlemine farz olarak buyrulan 5 vakit namazda okunan dualardan bir tanesi olan Sübhaneke duasını yukarıdan Türkçe ve Arapça halini bulabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.a.v.) namaza başladığı zaman; "Sübhanekellahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayruk" derdi. (Ebu Davud)