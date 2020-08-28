28 Ağustos 2020 Cuma 21:41 | Son Güncelleme:
MasterChef’in 28 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılardan 7 tane tatlı yapılması istendi. Bu tatlılar arasında en dikkat çekici olan ise Su muhallebisi oldu. MasterChef Su muhallebisi tatlısı tarifi ekran başındaki izleyicilerin ve mutfağa ilgi duyan kişilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Su muhallebisi nasıl yapılır?
Su muhallebisi tarifi! Su muhallebisi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Su muhallebisi tarifi MasterChef yarışmacılarını zorladı. MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde yarışmacılardan 7 adet tatlı yapılması istendi. Bu tatlılar arasında Su muhallebisi da yer alıyordu. Yarışmacılar tatlıları yaparken zorlu dakikalar yaşadı. En güzel tatlıyı yapmaya çalışan yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Peki, Su muhallebisi nasıl yapılır?
MasterChef’in 28 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılardan 7 tane tatlı yapılması istendi. Bu tatlılar arasında en dikkat çekici olan ise Su muhallebisi oldu. MasterChef Su muhallebisi tatlısı tarifi ekran başındaki izleyicilerin ve mutfağa ilgi duyan kişilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Su muhallebisi nasıl yapılır?
SU MUHALLEBİSİ TASRİFİ MALZEMELERİ
- 2 su bardağı su
- 2 su bardağı süt
- yarım su bardağı nişasta
- 1 su bardağı toz şeker
Vişne sosu için:
- 1 su bardağı çekirdeksiz vişne
- 1 yemek kaşığından az nişasta
- 3-4 yemek kaşığı toz şeker
SU MUHALLEBİSİ TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Su muhallebisi yapılışı için; tencereye 2 su bardağı sütü ekleyin, üzerine yarım su bardağı nişastayı dökün ve nişasta eriyinceye kadar karıştırın.
- Su ve şekeri ekleyerek ocağa alın. Muhallebi koyu bir kıvam alıncaya kadar orta ateşte karıştırarak pişirin.
- Borcamı ya da kâseleri su ile ıslatın. Islak kâselere muhallebiyi paylaştırın. Oda sıcaklığına gelinceye kadar tezgâhta bekletin.
- Vişne sosu için vişneleri, şekeri ve nişastayı ocağa alın, vişnelerin suyu az ise 3-4 yemek kaşığı su ekleyin. Kısık ateşte koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin ve soğumaya bırakın.
- Buzdolabında 2 saat daha dinlendirdikten sonra, servis yapmadan hemen önce servis tabağına kâseyi ters çevirin vişne sosu dökerek servis yapın.