Su muhallebisi tarifi! Su muhallebisi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef’in 28 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılardan 7 tane tatlı yapılması istendi. Bu tatlılar arasında en dikkat çekici olan ise Su muhallebisi oldu. MasterChef Su muhallebisi tatlısı tarifi ekran başındaki izleyicilerin ve mutfağa ilgi duyan kişilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Su muhallebisi nasıl yapılır?



SU MUHALLEBİSİ TASRİFİ MALZEMELERİ

2 su bardağı su 2 su bardağı süt yarım su bardağı nişasta 1 su bardağı toz şeker

Vişne sosu için:

1 su bardağı çekirdeksiz vişne 1 yemek kaşığından az nişasta 3-4 yemek kaşığı toz şeker

SU MUHALLEBİSİ TARİFİ NASIL YAPILIR?