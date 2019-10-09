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  3. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri kimin? İşte şiirin sözleri...

Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri kimin? İşte şiirin sözleri...

Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri kimin" İşte şiirin sözleri...

Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri sözleri araştırılıyor. Barış Pınarı Harekatı’nın 9 Ekim’de başlamasının ardından vatandaşlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyorlar. Bu paylaşımlar arasında yer alan şiir ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri sözleri araştırılıyor. Barış Pınarı Harekatı’nın 9 Ekim’de başlamasının ardından vatandaşlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyorlar. Haberimiz içerisinden bu paylaşımlarda yer alan şiir ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ŞU KOPAN FIRTINA TÜRK ORDUSUDUR YA RABBİ ŞİİRİ SÖZLERİ

"Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.

Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi.

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,

Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın."

ŞU KOPAN FIRTINA TÜRK ORDUSUDUR YA RABBİ ŞİİRİ KİMİN?

Yahya Kemal Beyatlı

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