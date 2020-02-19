Su kesintisi: Kağıthane ve Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika açıklaması

Kağıthane ve Sarıyer’de su kesintisinin ne zaman sona ereceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan arıza açıklamaları araştırılıyor. Kurum yaptığı son açıklamada su kesintisi yaşanan Kağıthane ve Sarıyer’de suların ne zaman geleceğini açıkladı.

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalleler: YEŞİLCE MAH,SULTAN SELİM MAH,ŞİRİNTEPE MAH,ÇELİKTEPE MAH,SEYRANTEPE MAH,GÜLTEPE MAH,EMNİYETEVLER MAH,ORTABAYIR MAH,MERKEZ MAH

Açıklama: ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi : 2020-02-18 10:04:33.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalleler: PTT EVLERİ MAH,POLİGON MAH,RUMELİ FENERİ MAH,REŞİTPAŞA MAH,KİREÇBURNU MAH,KUMKÖY MAH,PINAR MAH,MADEN MAH,ZEKERİYAKÖY MAH,YENİKÖY MAH,İSTİNYE MAH,ÇAMLITEPE MAH[DERBENT MAH],TARABYA MAH,RUMELİ KAVAĞI MAH,YENİ MAH,USKUMRUKÖY MAH,DARÜŞŞAFAKA MAH,CUMHURİYET MAH,EMİRGAN MAH,DEMİRCİKÖY MAH,BAHÇEKÖY MERKEZ MAH,AYAZAĞA MAH,BÜYÜKDERE MAH,BAHÇEKÖY YENİ MAH,KEMER MAH,KAZIM KARABEKİR PAŞA MAH,KOCATAŞ MAH,KISIRKAYA MAH,GARİPÇE MAH,FERAHEVLER MAH,HUZUR MAH,GÜMÜŞDERE MAH

Açıklama:ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi :2020-02-18 10:04:33.0

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.