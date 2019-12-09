Şu anda, Dünya atmosferinin dışında, uzayda toplam kaç insan var? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Şu anda, Dünya atmosferinin dışında, uzayda toplam kaç insan var? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 9 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

Şu anda, Dünya atmosferinin dışında, uzayda toplam kaç insan var?

A: 2

B: 4

C: 6

D: 8

Doğru cevap: C 6