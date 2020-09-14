14 Eylül 2020 Pazartesi 12:26 | Son Güncelleme:
Şu an TDK yazılışı nasıldır? Şu an mı, şuan mı?
Şu an kelimesinin doğru yazımı merak ediliyor. Günlük hayatta sıklıkla yaptığımız yazım yanlışları bazen can sıkıcı hale gelebiliyor. Türk Dil Kurumu şu an kelimesinin doğru yazımını yayınlıyor. Peki, Kelimenin yazılışı şu an mı yoksa şuan mı olarak yazıldığını öğrenilmek isteniyor.
Türk Dil Kurumu (TDK) şu an kelimesinin doğru yazımını çevrim içi sözlük sayfasında paylaştı. Türkçe'de kelimeleri en doğru haliyle kullanmak isteyen vatandaşlar araştırmalarının yapıyor. Şu an kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı öğrenilmek isteniyor. Sizler için kelimenin dilimizde kullanımı hazırladık.
ŞU AN TDK YAZILIŞI NASILDIR?
TDK sözcüğün doğru yazılışını resmi sitesinde yayımladı. Kelimenin doğru yazılışı "şu an" şeklinde olmaladır. Buna göre kelime ayrı yazılır.
ŞU AN DOĞRU YAZIMI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLERİ
Şu an seninle karşı karşıya bu konuyu tartışabiliyorsak sana gösterdiğim sabırdandır. Doğru
Benim sabrım şuan taşmak üzere! Yanlış