Şu an TDK yazılışı nasıldır? Şu an mı, şuan mı?

Türk Dil Kurumu (TDK) şu an kelimesinin doğru yazımını çevrim içi sözlük sayfasında paylaştı. Türkçe'de kelimeleri en doğru haliyle kullanmak isteyen vatandaşlar araştırmalarının yapıyor. Şu an kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı öğrenilmek isteniyor. Sizler için kelimenin dilimizde kullanımı hazırladık.

ŞU AN TDK YAZILIŞI NASILDIR?

TDK sözcüğün doğru yazılışını resmi sitesinde yayımladı. Kelimenin doğru yazılışı "şu an" şeklinde olmaladır. Buna göre kelime ayrı yazılır.

ŞU AN DOĞRU YAZIMI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLERİ

Şu an seninle karşı karşıya bu konuyu tartışabiliyorsak sana gösterdiğim sabırdandır. Doğru

Benim sabrım şuan taşmak üzere! Yanlış