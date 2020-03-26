Sivas’ta korona tedbirleri kapsamında alınan 65 yaşüstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 93 yaşındaki H.B., elindeki bidonla temiz kaynak suyu almak için Mevlana Mahallesinde bulunan fidanlığın içerisindeki çeşmeye gitti. H.B. tel örgülerle çevrili alanda çıkışı bulamadı. Tel örgülerin arasında mahsur kalan 93 yaşındaki dedenin imdadına polis ekipleri yetişti. Ekipler H.B.’yi bulunduğu yerden çıkartıp ekip otosu ile ikametine kadar bıraktı. H.B. sağlığı için sokağa çıkmaması konusunda ikaz edildi.

Su almak için yola çıkan 93 yaşındaki yaşlı adamın imdadına polis ekipleri yetişti

İHA