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  3. 1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmışlardır?

1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmışlardır?

1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmışlardır"

1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmışlardır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmışlardır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 27 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…

1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmışlardır?

A: Kahkaha atmak

B: Dans etmek

C: Çığlık atmak

D: Kaşınmak

Doğru cevap: B Dans etmek

 


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