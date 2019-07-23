'Story' çekme merakının son kurbanı onlar oldu

Alanya Karayolları Misafirhanesi Sosyal Tesisleri yakınındaki plajda şezlongların arasında yeşil deniz kaplumbağasının, yumurtlama alanı kazmaya çalışma anı, cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımda "Caretta caretta"ların üreme alanı olan Akdeniz sahillerinde denizin dibine kadar şezlongları indirmeyi anlamıyorum" yorumunun ardından gelen tepkiler üzerine Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, gazetecilere bir açıklama yaptı.

Kayhan, plaja yumurtlamaya gelen kaplumbağanın öncelikle bir caretta caretta olmadığını söyledi. Kaplumbağanın 'yeşil deniz kaplumbağası' adlı bir tür olduğu bilgisini veren Kayhan, Alanya sahillerinde caretta caretta yumurtalarının bulunduğu alanlarının koruma altında olduğunu belirtti.

"Şezlonglar bu kaplumbağa için sorun teşkil etmiyor"

Bu alanlarda vatandaşların rahatlıkla denize girebildiğini ve bunun da sorun teşkil etmediğinin altını çizen Kayhan, şezlongların sahilin dibine kadar indirilerek kaplumbağaların yaşam alanın sınırlandırılmasının ise özellikle bu kaplumbağa türü için bir sorun teşkil etmediğini kaydetti.

Yeşil deniz kaplumbağaların en büyük kaplumbağa türlerinden olduğunu dile getiren Kayhan, "Kaplumbağa buraya yuva yapmaya çalışmış. Kilosu ve gücü fazla olan bir kaplumbağa türü. Burada şezlonglar bu kaplumbağa için sorun teşkil etmiyor. Farkındalık yaratmak isteyen bazı insanlar, duyarlı olmak isterken bir yanlışlık yapıyorlar. Yumurtlamaya gelmiş herhangi bir kaplumbağayı, telefonlarının flaşlarını açıp, çekim yaparak rahatsız ediyorlar. Bunu yapmamaları gerekiyor." dedi.

Deniz kaplumbağalarının ışıksız alanları yumurtlama alanı olarak belirlediğini anlatan Kayhan, yumurtlamaya gelen kaplumbağaları çekmek isteyenlere de şu uyarılarda bulundu:

"Eğer bir kişi çekim yapacaksa yumurtalarını bıraktıklarından sonra çekim yapsın. Eğer çok istiyorsa da çekim sırasında kırmızı ışık kullansın. Yoksa yumurta bırakmadan giden kaplumbağalarla karşılaşmaya devam ederiz."

(AA)