Starbucks çalışma saatleri nasıl? Starbucks açık mı, kaça kadar açık?

Starbucks açık mı? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren Starbucks şubeleri yeniden hizmet vermeye başladı. Salgın sonrası normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran itibariyle kapılarını açan Starbucks’ın çalışma saatleri ile ilgili de vatandaşlar bilgi almak istiyorlar. Çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

STARBUCKS ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Starbucks şubeleri hafta içi her gün sabah 07:30'da açılıyor ve kapanış saati olan 23:00'a kadar aralıksız olarak hizmet vermeye devam ediyor. Çalışma saatleri ise şubeden şubeye değişiklik gösterebilir, onu söylemekte fayda var. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan şubeler genellikle 10:00'da açılmaktadır. Starbucks hafta sonu cumartesi ve pazar günleri aynı saatler arasında hizmet veriyor. Starbucks öğle arası tatili vermemektedir.

1 HAZİRAN İTİBARİYLE BAŞLADI!

Starbucks korona virüsü salgını kapsamında kapanan mağazalarını yeniden açtı.

Şirket, ABD'nin ardından İngiltere genelindeki mağazalarının yaklaşık yüzde 15'ini yeniden açacağını duyurmuştu. Ancak bu kapsamda, sadece take away (gel-al) ve araca servis hizmetlerinin yapılacağı, müşterilerin mağazada oturmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Bununla birlikte, İngiltere genelindeki tüm mağazaların açılması için hazırlık yapıldığı ve birkaç deponun bu kapsamda faaliyete geçeceği bildirilmişti.

Starbucks, karantina uygulamalarının başladığı mart ayında tüm ardından İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket yetkilisi, "Kapalı kapılar ardında her gün corona virüse karşı standartlarımızı iyileştirmek için çalıştık" diyerek, İngiltere geneline yayılmış mağazalarla başlayacak olan yeniden açma planının, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ve refahını sağlamaya odaklanacağını vurguladı.

Starbucks şubeleri 1 Haziran itibariyle müşterilerine yeniden hizmet vermeye başladı.