Spotify kapanıyor mu? Spotify RTÜK radarına takıldı!

RTÜK tarafından Spotify'a uyarı yapıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'nun aldığı karara göre dijital platformlardan içerik üretenlerin yayın lisansına sahip olmaları gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde ise Spotify ve FOXplay'in yayın lisansı olmadığı tespit edildi. Spotify'a lisans alması konusunda uyarı yapıldı.

SPOTİFY KAPANIYOR MU?

Yayın lisansı olmadığı tespit edilen Spotify ve FOXplay hakkında uyarı kararı verildi.

RTÜK incelemelerden sonra 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun “Yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu” ile Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik'in "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" maddeleri uyarınca uyarı niteliğinde duyuru yaptı.

SPOTİFY KAPATILACAK MI?

Üst kurul yaptığı duyuruda, yayıncıların başvuru talebinin yer aldığı dilekçeler ve taahhütname ile yayın lisansı başvurusunda bulunabileceklerini ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini de peşin ödemeleri gerekliliğini belirtti. Başvurunun ardından yayıncıların 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceklerine vurgu yapıldı. Üst Kurul, yaptığı duyuruda belirlenen süre içinde ilave 3 aylık yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemeleri ancak internet ortamından yayın lisansı işlemlerinin tamamlanmaması halinde yayıncıların bir 3 ay daha yayın hizmetlerinin sunabileceklerini de bildirdi.

Duyurunun ardından lisans başvurusu yapmamış olanların 72 saat içinde yayınlarını sonlandırması gerekiyor. Başvuru yapılmaması halinde ise RTÜK yasa gereği ilgili yayıncılar hakkında suç duyurusunda bulunacak. Aynı zamanda sulh ceza hakimliğinden yayın kuruluşları hakkında erişim engeli isteyecek.