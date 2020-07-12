Spor hocası Gökhan Palancı'dan kilo verme tüyoları

Gökhan Palancı kilo vermeyle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü;

“”Amaca yönelik yapılan antrenman kişinin ilerideki spor planlamasını motivasyonunu ve vücut şeklini belirleyecektir. Bu sebepten dolayı doğru antrenman planlaması yapılmalıdır. Yağ oranını azaltmalı fakat vücudu zayıf yumuşak ve güçsüz duruma düşürmemelidir. Mutlaka sıkılaşmaya ve güçlenmeye yönelik egzersiz yapılmalıdır. Sadece kardiyo kişiyi güçsüz yorgun ve motivasyon kaybına uğratabilir. Kilo vermek için basit bir deyişle “ aldığın kalori miktarı yaktığın enerjiden az olmalıdır. “

Günlük olarak bir erkeğin ortalama vücudunun yaktığı kalori miktarı 2 bindir. Bir kadının ise günlük ortalama yaktığı kalori miktarı 1500’dür.

Amerikan Egzersiz Kurulunun yaptığı araştırmaya göre 1 kilogram yağ yakabilmek için 7 bin 400 kalori yakmak gerekir.

Yani sağlıklı bir şekilde kilo vermek için spor ve düzenli beslenme programınızla günlük vereceğimiz bin yüz kalorilik açık size bir haftada eksi 1 kiloya ulaştıracaktır. Ayda minimum sağlıklı ve sıkı bir vücutla dört kilo vermiş olacaksınız.”

Gökhan Palancı kilo vermede etkili olan 8 altın kuralı şöyle sıraladı

1- Öncelikle vücudumuzun günlük yaktığı kalori miktarını öğrenin

2- Yaklaşık %25 lik vücudunuzda kalori açığı yaratın.

3- Yüksek proteinli ve düşük karbonhidratlı bir diyet uygulayın.

4- En önemlisi ise kendi vücut tipinize göre ihtiyaca yönelik antrenman yapın.

5- Kardiyoyu minimumda tutun. Kendi vücut ağırlığınızla çalışın.

6- Gerçekçi hedefler belirleyin.

7- Hayatınızdan tuzu çıkartın ve öğün atlamayın. Özellikle de kahvaltınızı.

8- İşlenmemiş gıdalar tüketmeye özen gösterip. Fast food ve hazır gıdalardan uzak durun.

Gökhan Palancı kimdir?

1991 İstanbul Beşiktaş doğumlu Gökhan Palancı spor yaşantısına 7 yaşındayken amatör bir futbol kulübünde başlamıştır. 18 yaşındayken İstanbul’dan ayrılan Gökhan 2009 yılında Süper Lig’de bulunan profesyonel bir futbol kulübü olan Sivasspor’a transfer olmuştur. 2012 senesinde İstanbul’a dönen Gökhan Palancı Haliç Üniversite BESYO bölümünü kazanıp Spor yöneticiliği okumuştur. 2012 senesinden itibaren Spor antrenörü olan Gökhan halen bu sektörde aktif olarak hizmet vermektedir. Birçok sertifikasıyla ve tecrübesiyle sektörde kendinden fazlasıyla bahsettirmektedir. 2019 yılında hayatını evlilikle süsleyen Gökhan Palancı tecrübeli zumba eğitmeni Aycan Palancı ile hayatını birleştirmiştir.