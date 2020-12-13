Spoiler ne demek, anlamı ne? Spoiler nedir?

Spoiler kelimesine dair aramalar yapılıyor. Popüler kültür içinde genellikle izlenmemiş dizi, film ya da okunmamış bir kitap hakkında önceden verilen bilgi olarak açıklanır. İngilizce sözcük olan spoiler, günlük hayatta sıkça kullanılmaktadır. Spoiler ne demek, anlamı ne?

SPOİLER NE DEMEK, ANLAMI NE?

Spoiler kelimesini genellikle dizi ve filmler hakkında konuşurken cümle içinde kullanıyoruz. İpucu demek yerine spoiler kelimesini tercih ediyoruz. Spoiler kelimesinin ülkemizde popüler olması; yabancı dizilerin yükselişi, sözlük ve forum gibi sitelerin yaygınlaşmasıyla gerçekleşti.

Spoiler vermek, bir eserle ilgili net bir ipucu iletmek anlamına geliyor. Örneğin, merakla beklenen bir film izlediniz. Ve film, beklentilerinizin altında kaldı. Özellikle final sahnesi hiç tatmin etmedi. Eğer bu filmi izlememiş olan bir arkadaşınıza son sahnesi hakkında kilit bir bilgi verirseniz, o zaman spoiler vermiş oluyorsunuz.