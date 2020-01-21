Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: Öğretmen mülakat yerleri nereden sorgulanır?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla süreci takip ediyorlar. 6 Ocak ve 10 Ocak tarihleri aralığında işlemleri yapan adaylar sözlü sınava girecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 21 Ocak'ta ilan edilecek. Kılavuz içerirsinde sözlü sınava alınacak adayların http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacağı açıklanmıştı. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilir, sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmen başvurusu yapan adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.

Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli “Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.