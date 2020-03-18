Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? Öğretmen atamalarında istenilen nedir?

Öğretmen atama sonuçları 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Öğretmen atamalarında istenilen belgeler neler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde ön başvuruları yapan ve tercih aşamasını gerçekleştiren adaylar heyecanla atama sonuçlarını bekliyor. Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı olan adaylar için süreç devam edecek. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler haberimizde sizlerle.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sözleşmeli öğretmenlerin göreve başlama süreci ile ilgili bilgiler kılavuz içerisinde yer aldı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada göreve başlama tarihi ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI İSTENECEK BELGELER NELERDİR?

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır.