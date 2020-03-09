Öğretmen atama kontenjanları yayında! Sözleşmeli öğretmen 2020 tercih yerleri-kontenjanları belli oldu mu?

Öğretmen atama kontenjanları ve tercih yerleri ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercih yerleri-kontenjanları açıklandı mı? 9 Mart ve 13 Mart tarihleri aralığında tercih işlemlerini yapacak olan adaylar daha önce yayınlanan kılavuza yoğun ilgi gösteriyorlar. MEB kılavuz içerisinde atama kontenjanlarını ve tercihlerin nasıl yapılacağını duyurmuştu. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI

En çok atama yapılacak alanlarda ilk sırada 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği yer alıyor. İkinci sırada bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi yer alırken, bunu bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği takip ediyor.

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Öğretmen atama yerleri ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.