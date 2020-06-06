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  3. Sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni ataması ne zaman? Sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni başvuru ve atama takvimi
06 Haziran 2020 Cumartesi 10:10 | Son Güncelleme:

Sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni ataması ne zaman? Sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni başvuru ve atama takvimi

Sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni ataması ne zaman" Sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni başvuru ve atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Haziran 2020 sözleşmeli öğretmen alımından ayrılan millî sporcu kontenjanına (90) sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni alımına ilişkin işlemlere ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda Sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni başvuru ve atama takvimine de yer verildi. İşte detaylar...

Sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni ataması ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Haziran 2020 sözleşmeli öğretmen alımından ayrılan millî sporcu kontenjanına (90) sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni alımına ilişkin işlemlere ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre başvurular 15 Haziran'da başlayacak.

SÖZLEŞMELİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atama başvuruları 15 - 19 Haziran 2020 tarihinde alınacak. Başvurular Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 22 - 30 Haziran 2020 tarihlerinde değerlendirilecek. Onay ve ret işlemleri ise 1 Temmuz'da yapılacak.

SÖZLEŞMELİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ATAMASI NE ZAMAN?

Milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak ataması 16 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşecek. Atama Kararnameleri, 1 Eylül 2020 tarihinde İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilecek.

SÖZLEŞMELİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ATAMA TAKVİMİ

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