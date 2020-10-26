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26 Ekim 2020 Pazartesi 20:12 | Son Güncelleme:

'Sovyet Mafyası'na 2'nci kez kelepçe

'Sovyet Mafyası'na 2'nci kez kelepçe
DHA

Gürcistan uyruklu suç örgütü lideri Andri Malyi takma isimli Guram Chıkladze ve iki koruması, önceki gece Beşiktaş'ta kaldıkları otelde gözaltına alındı.

Gürcistan uyruklu suç örgütü lideri Andri Malyi takma isimli Guram Chıkladze ve iki korumasının otel odasında suikast silahı olarak bilinen 3 glock marka tabanca, çok sayıda mermi ve 3 telsiz ele geçirildi.

TELEFON YERİNE TELSİZ!

Elebaşı ve korumalarının, telefon dinlemesine takılmamak için telsizle haberleştikleri öğrenildi. 31 Ocak’ta yine İstanbul’da yakalanıp sınırdışı edilen Chıkladze’nin Andri Malyi adına kayıtlı pasaportla tekrar Türkiye’ye giriş yaptığı saptandı. ‘Sovyet Mafyası’ olarak adlandırılan şebekenin hedefindeki Azerbaycanlı suç çetesi lideri Nadir Salifov da 19 Ağustos’ta Antalya’daki bir otelde yemek yerken silahla vurularak öldürülmüştü. 

Guram Chıkladze’nin odasında 3 tane glock marka silah bulundu. 

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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