"Sosyal sorumluluk çalışmalarına hız verdik"

PROJEYE İNANDIK

Bahçeşehir Mangal projemiz, üzerinde epey kafa yorduğumuz, uğruna sınırsız emek koyduğumuz bir iş. Kuruluş aşamasından beri her evresi ayrı bir hikayeyi barındırıyor. Ali Baba Çay Bahçesi’ni devraldıktan sonra, yeni bir işletme yaratmak için yola çıktık. Analizler yaptık. İlk fikriyat kafe tarzı bir mekan şeklindeydi. Vazgeçtik. Mangalbaşı konseptine döndük. İstanbul’da faaliyet veren tüm et mangal dükkanlarını araştırdık. Fotoğraflar çektik, mevcut durumu değerlendirdik. Sıra dışı bir şey üretmeliydik. Benzeri olmayan, görülmeyen, duyulmayan. Düşüncelerimizde beliren ana kriterleri mimar arkadaşlarımıza aktardık. Detaylara çok çalıştık. Mimar kadromuzun hayal gücüne inandık ve genel perspektif ortaya çıkıncaya kadar sabırlı davrandık. Olması gerekenin en iyisini yakalamak gayesiyle çabaladık. Maliyetler beklentiyi aşsa da, inandığımız çizgilerden geri adım atmadık.

Proje böyle oluştu. Hayallerimiz gerçeklerle buluştu.

RAHATLIK KALİTE VE KONFOR

Üç ana unsur etrafında titizlik sergiliyoruz. Müşterilerimizin rahatlığı önceliğimiz. Servis hizmetinden, yiyeceklerin kalitesine, dekor uyumundan, peyzaj stiline, müzik tercihinden masa düzenine kadar her noktada kaliteyi önemsiyoruz. Tabi tüm bunları sağlarken, doğal kalmayı, kendi konforumuzu yaratmayı ve sinerjiyi oluşturmayı da unutmuyoruz.

BAHÇEDEYİZ

Bahçe bölümümüzü kısa bir süre önce hizmete açtık. Salaş bir ortamdayız. Bir parçasında nostalji hakim, bir yanında maziye saygı saklı. 500 tane çam ağacı ektik. Her köşesi yeşillik, oksijen, taze hava yüklü. Botanik bahçesini andırıyor. Meyve ağaçlarımız, saksı bitkileri, çimenler, şelalemiz sürekli huzur saçıyor. Aileler, 800 metrekarelik bahçe alanımızda, bağımsız şekilde, birbirlerinden rahatsız olmadan, konuşmalar karışmadan, ses ve gürültü kirliliği yaşanmadan ferah ortamda yemek yiyebiliyor.

EKSTRA KAHVALTI EKSTRA MUTLULUK

Bahçeşehir’deki kahvaltı kültürünün bilindik formatın dışına çıkması gerektiğini düşündük. Veranda bölgemize özel masalar yaptırdık. Serpme kahvaltıya uygun servis düzeninde, geniş kitleleri ağırlamaya başladık. Kahvaltı menüsü ve hizmet içeriği insanları sıkmamalıydı. Kim, hangi yiyeceği daha çok seviyor ve tüketmek istiyorsa, dilediği kadar tatmalıydı. Çay, kahve, su gibi içeceklerin tüketimine limit konmamalı, sofraya gelen lezzetler taze, kaliteli ve zengin çeşitli olmalıydı. Bu esaslara göre hareket ettik. Özgür kahvaltı saatlerinde, gönülden geçenin sofraya sunulduğu, şık, nezih ve elit ortamda güzel anlara tanıklık ettik.

BURADA PATRON YOK

İstanbul Üniversitesi Uluslararası Ticaret mezunuyum. Babam Ogün Gözen’le beraber daha önce bazı ticari girişimlerim olmuştu. İlk kez böylesine farklı bir projede bu denli kapsamlı bir yöneticilik deneyimi yaşıyorum. Bahçeşehir Mangal, çalışanlarıyla, emek paydaşlarıyla, mesai arkadaşlarıyla bir ekiptir. Takım halinde çalışır, dayanışma gösteririz. Personelimizle arkadaş gibiyiz. Aynı yemeği yer, aynı sohbeti paylaşırız. Burada ellinin üzerinde insan çalışıyor. Tek çatı altında aslında üç farklı mekandayız. Ana salon 630 metrekare. 60 masa sığdırabilecekken 38 masada kaldık. Her şey rahat olsun istedik. Veranda bölümümüzde 40, asma katta 10, bahçemizde 47 masamız var. Büyük ölçekli bir işletmenin organizasyonunu üstlenmiş haldeyiz. İyi bir ekibiz.

MEMNUNİYETE DAİR HERŞEY

Yüzlerce teşekkür, binlerce tebrik alıyoruz. Bahçeşehir’de böylesine kaliteli, aileye dönük, huzurlu bir mekan yoktu, iyi ki geldiniz diyen insanlar motivasyonumuzu artırıyor. Gölet Park’a 20 adım mesafede, son derece güvenli, sistemli, profesyonel bir işletmeyi yönetiyoruz. Fiyatlarımız genel piyasanın altında. Kalitemiz piyasanın zirvesinde. Çocuklarımız için oyun etkinlik alanları ayırdık. Fonksiyonel ekipmanlarla donattık. Mekanımızın bahçesine köpekleriyle gelenler, masalarının yanlarına evcil hayvanlarını alabiliyor. Kış döneminde ise köpek bekleme alanlarımız devrede. Onlar için uygun, kaliteli, emniyetli şartlar hazırladık.

SOSYAL SORUMLULUĞUMUZU UNUTMADIK

Bahçeşehir Mangal ailesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almak istiyoruz. Sonbahar aylarında yeni bir hareket başlatıyoruz. Her ayın belirli günlerinde, huzurevlerinde yaşamlarını sürdüren yaşlılarımızı, kurumlarda kalan kimsesiz çocuklarımızı ve engelli insanlarımızı ağırlamayı arzu ediyoruz. Onlarla beraber zaman geçirebilmek ve duygu dünyalarına bir adım daha yaklaşabilmek için bir araya gelmeyi hedefliyoruz. İlgili projemizi somuta taşıyacak çalışmalarımıza başladık. Dost kazanmanın, dostça yaşamanın, kardeşçe paylaşmanın değerine inanıyoruz.