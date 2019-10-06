Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 6 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.T, V.K, Ç.T, O.Ö, Ş.A. ve İ.K. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kardashianlar eskilerini  internetten satıyor 
Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt
'Yaşadıklarım çok ağır dua edin'
Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...
Ortalık karıştı! Hadise'den Demet Akalın açıklaması geldi
<p>Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni test g

Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın Yeni Test Görüntülerini Yayınladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…