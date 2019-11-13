Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7567
  • 6,3374
  • 271.302
  • 104697
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sosyal medyadan silah satışına operasyon: 8 gözaltı

Sosyal medyadan silah satışına operasyon: 8 gözaltı

Sosyal medyadan silah satışına operasyon: 8 gözaltı

İstanbul'da sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'ini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 4 yedek şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

AA


Korel ailesinde sular durulmuyor! Tehdit iddiası ortalığı karıştırdı
Chloe'den ayrıldı, kumar batağına saplandı!
Murat Boz, Hadise ile Avrupa turnesine çıkıyor!
Evli oyuncu fena yakalandı!
Arda-Aslıhan Turan çiftinden müjdeli haber!
<p>Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve or

Bolivya´da Şiddet Hız Kesmiyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Washington'da Erdoğan alarmı!

Kürsüye çıktı ve ilk sözleri bu oldu! Kendini başkan ilan etti