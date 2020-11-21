Sosyal medyadan ihbar edilmişlerdi: Maskesiz turist çifte ceza

Beşiktaş'ta bir çiğ köfteci dükkanında maskesiz alışveriş yapan turist çift, kendisini uyaran bir kadına aldırış etmeyerek poz verdi. Çiftin fotoğrafını çeken kadın sosyal medyadan paylaşım yaparak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, turist çifti kaldıkları otelde bularak ceza kesti

DHA'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ta turist çift, caddedeki çiğ köfteciden alışveriş yaparken maske takmadı. Güliz G. , maske takmaları için uyardı ancak çift aldırış etmedi.

Güliz G., bu kez de çifte fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşacağını söyledi. Cep telefonunu çıkaran kadın, kendisine poz veren turist çiftin fotoğrafını çektikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Güliz G. paylaşımında , “Bu iki kişi dün gece 22.15 sularında Beşiktaş Ihlamurdere çiğ köfte alırken maskenizi takın uyarılarına rağmen takmamış, sizi ifşalarım demem üzerine de böyle poz vermişlerdir. Yabancı uyruklulardır. Denetleme yapılmazsa sonuçlarının ne olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi hesabını da etiketledi.

900 LİRA CEZA KESİLDİ

Bunun üzerine polis harekete geçti. Kadının paylaştığı fotoğraftan yola çıkarak turist çiftin kimliğini tespit edildi. Çiftin Şişli'de bir otelde kaldığını da belirleyen polis, saat 02.30 sıralarında otele giderek lobiye gelen çifte "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 900'şer lira idari para cezası kesti.