Sosyal medyada tepki çeken görüntüler
İstanbul Bayrampaşa halinde çekilen görüntülerde, tarladan alınmış, nakliyesi ödenmiş ama istenen fiyat karşılanmayınca çöpe dökülen domatesler var. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
İstanbul Bayrampaşa halinde çekilen görüntülerde, tarladan alınmış, nakliyesi ödenmiş ama istenen fiyat karşılanmayınca çöpe dökülen domatesler var.
Havaların ısınmasıyla birlikte ürünler artarken, fiyatlar dibe çakıldı. Pazarcılar, halka ucuza satmak yerine düzeni bozmamak adına domatesleri çöpe dökmeyi tercih ediyorlar.
Görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok kullanıcı, "üreticiye ve halka ihanet ediyorsunuz" yorumunda bulundu.