  • $7,6389
  • 8,9673
  • 463.891
  • 1087.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı: Bitlis'teki temizlik işçisi ödüllendirildi
21 Eylül 2020 Pazartesi 18:01 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı: Bitlis'teki temizlik işçisi ödüllendirildi

AA/DHA

Bitlis'te el arabasını temizlerken görüntülenen temizlik işçisi Ecvet Ürün, Tatvan Belediyesi tarafından ödüllendirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde el arabasını bezle temizleyen Ecvet Ürün'ün görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Büyük beğeni toplayan temizlik işçisinin görüntülerine Tatvan Belediyesi kayıtsız kalmadı.

Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 5 çocuk babası Ürün, belediye tarafından ödüllendirildi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de örnek davranışından dolayı 45 yaşındaki Ürün'ü tebrik etti.

"DEVLETİN MALI BİZİM MALIMIZDIR"

Her sabah işe başlarken arabasını yıkadığını belirten Ürün, öğlen mesai arasında da arabasını tekrar dezenfekte ettiğini ifade etti.

Akşam arabasını son kez yıkadıktan sonra belediyeye teslim ettiğini söyleyen Ürün, "Devletin malına iyi bakıyorum. Devletin malı bizim malımızdır." dedi.

5 çocuğunun da öğrenci olduğunu belirten Ürün, işini severek yaptığını, bu işten kazandığı parayla ailesini geçindirdiğini belirterek, Belediye Başkanı Geylani'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

Piyasalar haftaya nasıl başladı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

21 Eylül Pazartesi çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar oldu?

İnsanlık ölmemiş dedirten olaylar ve insanlar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.