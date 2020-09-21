Sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı: Bitlis'teki temizlik işçisi ödüllendirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde el arabasını bezle temizleyen Ecvet Ürün'ün görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Büyük beğeni toplayan temizlik işçisinin görüntülerine Tatvan Belediyesi kayıtsız kalmadı.

Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 5 çocuk babası Ürün, belediye tarafından ödüllendirildi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de örnek davranışından dolayı 45 yaşındaki Ürün'ü tebrik etti.

"DEVLETİN MALI BİZİM MALIMIZDIR"

Her sabah işe başlarken arabasını yıkadığını belirten Ürün, öğlen mesai arasında da arabasını tekrar dezenfekte ettiğini ifade etti.

Akşam arabasını son kez yıkadıktan sonra belediyeye teslim ettiğini söyleyen Ürün, "Devletin malına iyi bakıyorum. Devletin malı bizim malımızdır." dedi.

5 çocuğunun da öğrenci olduğunu belirten Ürün, işini severek yaptığını, bu işten kazandığı parayla ailesini geçindirdiğini belirterek, Belediye Başkanı Geylani'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.