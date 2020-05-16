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  3. Sosyal medya mafyasına 'hijyen' baskın

Sosyal medya mafyasına 'hijyen' baskın

Sosyal medya mafyasına 'hijyen' baskın

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, sosyal medya üzerinden yurtdışında bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'i tehdit etti.

DEVRİM TOSUNOĞLU

Peker’in adamlarının da video ile rest çekmesi üzerine polis harekete geçti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince iki gruba 8 ilde ‘hijyen operasyonu’ düzenlendi. Akkuş, Cenk Ç., Zafer Ç. ve Ali Y.’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 

Eski polis olan Güniz Akkuş’un üzerinden sahte basın kartı çıktı

Çeteye ait çok sayıda silah ele geçirildi.


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