Sosyal medya mafyasına 'hijyen' baskın

DEVRİM TOSUNOĞLU



Peker’in adamlarının da video ile rest çekmesi üzerine polis harekete geçti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince iki gruba 8 ilde ‘hijyen operasyonu’ düzenlendi. Akkuş, Cenk Ç., Zafer Ç. ve Ali Y.’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Eski polis olan Güniz Akkuş’un üzerinden sahte basın kartı çıktı

Çeteye ait çok sayıda silah ele geçirildi.