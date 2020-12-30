Sosyal Belediyecilik, Sosyal Sendikacılıkla Buluştu

Bu anlamda doğrudan vatandaşlara ulaştırılan setler yanı sıra çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları ile de iş birliği içerisinde olan Aziziye Belediyesi, yine bir ilke imza atarak Bayındır Memur-Sen Erzurum şubesi ile üye iş yerlerine hijyen seti dağıtım desteğinde bulundu.

Bayındır Memur-Sen Erzurum Şube Başkanı Hakan Gözübüyük’ün Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile görüşmesi neticesinde varılan karar gereği, Bayındır Memur-Sen üye iş yerlerinde dağıtılmak üzere 600 adet hijyen seti hediye edildi.

Konuya dair görüşlerini paylaşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ‘ Pandemi sürecinin başından bu güne sosyal belediyecilik anlamında elimizden gelen her türlü hizmeti sunmaya çalıştık. Vatandaşlarımıza doğrudan yaptığımız ayni ve nakdi destekler yanı sıra, hijyen setleri ve evde bakım hizmetleri ile bu hizmet çıtamızı en üst seviyeye taşımaya gayret ettik. Tamamen kendi imalatımız olan dezenfektanlar ile yüzlerce noktaya hizmet götürdük.

Bayındır Memur-SEN Erzurum Şube Başkanımız Hakan Bey ile yaptığımız görüşme neticesinde desteklerimize bir yenisini ekleyerek üye iş yerlerine de hijyen seti dağıtma kararı aldık.

Bu hizmette bizlere yol arkadaşı olan Şube Başkanımız Hakan Bey ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız.’ dedi.

Sosyal belediyeciliğin, sosyal sendikacılıkla bir ara gelmesi halinde toplumun tüm kesimlerine ulaştırılacak hizmet kalitesinin artarak devam edebileceğini dile getiren Bayındır Memur-Sen Erzurum Şube Başkanı Hakan Gözübüyük, ‘Pandemi sürecinde üyelerimizin sorunlarının çözüme ulaştırılması gibi sendikacılık faaliyetleri yanı sıra, sosyal sendikacılık anlamında attığımız adımlara bir yenisini eklemenin mutluluğu içerisindeyiz.

Aziziye Belediyemiz tarafından imal edilen ve maske, dezenfektan kolonya ve bilgilendirme broşürünü kapsayan hijyen setlerimizi kademeli olarak üyelerimize ulaştıracağız.

Bu anlamda bizlere destek olan Aziziye Belediye Başkanımız Satın Orhan’a teşekkürlerimizi sunarız.

Tüm üyelerimiz ve vatandaşlarımızdan ricamız toplumsal sağlığımızın korunması ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam riayet etmeleri olacaktır. Zira sincice aramızda gezen bu virüsün en önemli mücadele şekli de budur.’ dedi.