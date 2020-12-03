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  • Sosis yapacaklardı... Çin'de mezbahada 40 köpek bulundu
03 Aralık 2020 Perşembe 00:26 | Son Güncelleme:

Sosis yapacaklardı... Çin'de mezbahada 40 köpek bulundu

Sosis yapacaklardı... Çin'de mezbahada 40 köpek bulundu
DHA

Çin'de bir mezbahada, çalıntı olduğu düşünülen 40 köpek bulundu. İnsan hakları savunucuları, köpeklerin öldürülerek ‘sosis' yapılacağını ifade etti.

Çin’in Siçuan eyaletindeki Leshan kentine bağlı Huilong köyünde yasadışı bir mezbahada, öldürülmek üzere bekleyen 40 köpek bulundu.

DHA'nın haberine göre, İnsan hakları savunucuları, köpeklerin öldürülerek ‘sosis’ yapılacağını belirtti. Kafeslerde tutulan labrador ve golden retriever cinsi köpeklerin çalıntı oldukları ifade edildi. 

İşletme sahiplerinin, müşterileri aramak için Çin mesajlaşma uygulaması WeChat'te canlı köpeklerin fotoğraflarını paylaştıkları iddia ediliyor. Müşterilerin ise fotoğraflara göz atarak köpekleri seçerek öldürülmesini ve sosis haline getirilmesini isteyebildiği öğrenildi.

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