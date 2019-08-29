Sordum sarı çiçeğe şeklinde başlayan ilahide sarı çiçek 'Sen beni bilir misin?' sorusuna ne cevap verir?
Sordum sarı çiçeğe şeklinde başlayan ilahide sarı çiçek 'Sen beni bilir misin?' sorusuna ne cevap verir? Güven Bana sorusu Sordum sarı çiçeğe şeklinde başlayan ilahide sarı çiçek 'Sen beni bilir misin?' sorusuna ne cevap verir? Müge Anlı’nın sunumu ile gerçekleşen Güven Bana yarışma programı her perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. İki kişinin yarıştığı programda toplam ödül 1.000.000 TL. Tatlı Sert programı ile başarılı işlere imza atan Müge Anlı, yaz aylarında yarışma programı ile ekranlara dönüş yaptı. Güven Bana yeni bölümü 29 Ağustos Perşembe günü seyirci ile buluştu
Sordum sarı çiçeğe şeklinde başlayan ilahide sarı çiçek 'Sen beni bilir misin?' sorusuna ne cevap verir? Güven Bana sorusu Sordum sarı çiçeğe şeklinde başlayan ilahide sarı çiçek 'Sen beni bilir misin?' sorusuna ne cevap verir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu
A: Sen derviş değil misin?
B: Senin özün Adem'dir
C: Sen Yunus değil misin?
D: Senin özün topraktır
Doğru cevap: Sen Yunus değil misin?