Sordum sarı çiçeğe şeklinde başlayan ilahide sarı çiçek 'Sen beni bilir misin?' sorusuna ne cevap verir? Güven Bana sorusu Sordum sarı çiçeğe şeklinde başlayan ilahide sarı çiçek 'Sen beni bilir misin?' sorusuna ne cevap verir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Sen derviş değil misin?

B: Senin özün Adem'dir

C: Sen Yunus değil misin?

D: Senin özün topraktır

Doğru cevap: Sen Yunus değil misin?