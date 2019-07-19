Sonsuz Aşk filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte Sonsuz Aşk oyuncu kadrosu

Sonsuz aşk filmi nerede çekildi, konusu nedir ? Sonsuz aşk oyuncu kadrosu, merak edilen başlıklar altında film severler tarafından araştırılıyor. Yapım yılı 2017 olan romantik, komedi, dram kategorisindeki film izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor. Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Bu akşam TV8 ekranlarında saat 20:00'de seyirciyle buluşacak. İşte film hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

SONSUZ AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, KONUSU NEDİR ?

SONSUZ AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve Cunda Adası'nda yapıldı.

SONSUZ AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zeynep, küçük şeylerle mutlu olan, kardeşi ile kurduğu küçük düzeninde yaşayan bir kadındır. Can ise genç yaşta profesör olan işine bağlı bir cerrahtır. Hiçbir ortak yönleri yokmuş gibi görünen Can ve Zeynep aniden ve beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatlarına girdiklerinde, sonsuz bir aşkın içine düşeceklerdir fakat bu aşk beraberinde aşılması çok zor engelleri getirmektedir…

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın, senaristliğini Deniz Akçay Katıksız’ın üstlendiği filmin başrolünde ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım yer alıyor.

SONSUZ AŞK OYUNCU KADROSU

Fahriye Evcen Rolü : Zeynep

Murat Yıldırım Rolü : Can

Fatih Al

Filiz Ahmet

Ege Aydan

Fatih Doğan

Didem İnselel

Zeynep Özder