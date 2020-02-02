Son depremler: 2 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dakika deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 13.3 olarak duyurdu. Bu sarsıntı İzmir’den de hissedildi. Haberimiz içerisinden son dakika açıklamalarını takip edebilirsiniz.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamalarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14:36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz’de 2 Şubat’ta 13:40’ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.0 km olduğunu duyurdu.

AKDENIZ

02.02.2020, 13:40:03 TSİ

Büyüklük: 4.1

Derinlik: 5.0 km

2 Şubat’ta saat 11:17’de Manisa’da 3.0 büyüklüğünde, yerin 10.2 km derinliğinde deprem meydana geldi.

GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

02.02.2020, 11:17:11 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 10.2 km

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.

Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 13.3 km olarak duyurdu.

ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

02.02.2020, 06:25:42 TSİ

Büyüklük: 4.0

Derinlik: 13.3 km