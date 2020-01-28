Son depremler: Kandilli Rasathanesi son dakika 2020 deprem haberleri
Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar yapılan güncel açıklamaları öğrenmek istiyorlar. 28 Ocak’ta Elazığ Acıpayam’da 3.5 büyüklüğünde, 1.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler..
Son depremler ile ilgili Kandilli Rasathanesi açıklamaları araştırılan konular arasında yer alıyor. En son deprem ne zaman oldu? 24 Ocak’ta gerçekleşen Elazığ depreminin ardından Doğu Anadolu fay hattının uyandığı konuşulmuştu. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar son depremleri daha yakından takip etmeye başladılar. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları öğrenebilirsiniz.
SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamalarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA HABERLERİ
28 Ocak’ta Elazığ Acıpayam’da 3.5 büyüklüğünde, 1.0 km derinliğinde deprem meydana geldi.
ACIPAYAM-(ELAZIG)
28.01.2020, 08:58:59 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 1.0 km
27 Ocak'ta Ankara'da 13:51'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)
27.01.2020, 13:51:24 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km
27 Ocak'ta saat 12:35'te İstanbul Şile'de 3.1 büyüklüğünde 5.5 km derinliğinde deprem meydana geldi.
SOFULAR-SILE (ISTANBUL)
27.01.2020, 12:33:55 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.5 km
#Kandilli
27 Ocak'ta Elazığ Cevizdere'de 3.4 büyüklüğünde 5.0 derinliğinde deprem meydana geldi.
CEVIZDERE-(ELAZIG)
27.01.2020, 07:58:03 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km
27 Ocak'ta saat 05:59'da Malatya Pütürge'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.