Son depremler: Kandilli Rasathanesi son dakika 2020 deprem haberleri

Son depremler ile ilgili Kandilli Rasathanesi açıklamaları araştırılan konular arasında yer alıyor. En son deprem ne zaman oldu? 24 Ocak’ta gerçekleşen Elazığ depreminin ardından Doğu Anadolu fay hattının uyandığı konuşulmuştu. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar son depremleri daha yakından takip etmeye başladılar. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları öğrenebilirsiniz.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamalarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA HABERLERİ

28 Ocak’ta Elazığ Acıpayam’da 3.5 büyüklüğünde, 1.0 km derinliğinde deprem meydana geldi.

ACIPAYAM-(ELAZIG)

28.01.2020, 08:58:59 TSİ

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 1.0 km

27 Ocak'ta Ankara'da 13:51'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

27.01.2020, 13:51:24 TSİ

Büyüklük: 3.9

Derinlik: 5.0 km

27 Ocak'ta saat 12:35'te İstanbul Şile'de 3.1 büyüklüğünde 5.5 km derinliğinde deprem meydana geldi.

SOFULAR-SILE (ISTANBUL)

27.01.2020, 12:33:55 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 5.5 km

#Kandilli

27 Ocak'ta Elazığ Cevizdere'de 3.4 büyüklüğünde 5.0 derinliğinde deprem meydana geldi.

CEVIZDERE-(ELAZIG)

27.01.2020, 07:58:03 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 5.0 km

27 Ocak'ta saat 05:59'da Malatya Pütürge'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.