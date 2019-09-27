Son depremler: İstanbul depremi son dakika 2019 Kandilli Rasathanesi haberleri

İstanbul depremi ile ilgili Kandilli Rasathanesi son dakika haberleri araştırılıyor. İstanbul’da deprem mi oldu? 26 Eylül’de Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre İstanbul’da 13.59’da gerçekleşen 6.0 Mw büyüklüğünde, AFAD’dan alınan bilgiye göre ise 5.8 Mw büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Gerçekleşen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasında Marmara Ereğlisi açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. İşte son dakika deprem haberleri

İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.32'de merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10.9 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

SON DEPREMLER

İSTANBUL 23.20'DE VE 05.55'TE YİNE SALLANDI

Saat 23.20'de Marmara Denizi'nde bir artçı deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4.3 olarak ölçtü. Sabah 05.55'te ise bu kez 3.2'lik bir deprem meydana geldi. Silivri açıklarındaki 5.8'lik depremin ardından megakentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

FUAT OKTAY AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem yaşadığımız bu süreçte yine tüm ilgili birimlerimizle teyakkuz halinde gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz" dedi.

DÜN NELER YAŞANDI?

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre İstanbul’da 13.59’da gerçekleşen 6.0 Mw büyüklüğünde, AFAD’dan alınan bilgiye göre ise 5.8 Mw büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nden edinilen bilgilere göre ise, şimdiye dek 2.0 ilâ 4.2 aralığında değişen en az 28 artçı deprem meydana geldi.

14.08: 3.1 büyüklüğünde, 14.11: 3.3 büyüklüğünde, 14.13: 2.3 büyüklüğünde, 14.16: 2.7 büyüklüğünde, 14.19: 3.2 büyüklüğünde, 14.23: 2.1 büyüklüğünde, 14.26: 4.2 büyüklüğünde, 14.29: 3.0 büyüklüğünde, 14.31: 3.0 büyüklüğünde, 14.34: 3.2 büyüklüğünde, 14.35: 2.1 büyüklüğünde, 14.45: 2.0 büyüklüğünde, 14.51: 2.1 büyüklüğünde, 14.53: 2.0 büyüklüğünde, 15.00: 2.2 büyüklüğünde, 15.04: 2.7 büyüklüğünde, 15.17: 3.7 büyüklüğünde, 15.26: 3.6 büyüklüğünde, 15.52: 2.1 büyüklüğünde, 15.59: 3.4 büyüklüğünde, 16.22: 2.2 büyüklüğünde, 16.25: 2.4 büyüklüğünde, 16.33: 3.0 büyüklüğünde, 16.44: 3.0 büyüklüğünde, 16.57: 3.2 büyüklüğünde, 17.01: 3.0 büyüklüğünde, 17.07: 2.7 büyüklüğünde, 17.10: 2.3 büyüklüğünde