Son depremler: 30 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika deprem mi oldu?

Son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. Yurt genelinde yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar güncel haberleri öğrenmek istiyorlar. 30 Ocak’ta saat 07:40’ta Akdeniz’de 3.3 büyüklüğünde, 11.8 km derinliğinde deprem meydana geldi. Manisa Akhisar’da da sabah saatlerinde deprem olduğu duyuruldu. En son ne zaman deprem oldu? sorusunun yanıtını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamalarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.

30 Ocak’ta saat 07:40’ta Akdeniz’de 3.3 büyüklüğünde, 11.8 km derinliğinde deprem meydana geldi.

AKDENIZ

30.01.2020, 07:40:48 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 11.8 km

Manisa Akhisar’da saat 07:35’te 3.7 büyüklüğünde, 6.5 km derinliğinde deprem meydana geldi.

MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

30.01.2020, 07:35:09 TSİ

Büyüklük: 3.7

Derinlik: 6.5 km

30 Ocak'ta Yunanistan'da saat 04:46'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin yerin 10.0 km derinliğinde olduğunu duyurdu.

DODECANESE ISLANDS, GREECE

30.01.2020, 04:46:20 TSİ

Büyüklük: 4.1

Derinlik: 10.0 km

AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 35,43 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 104,73 kilometre açıklarında saat 16.37'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ANKARA'DA DEPREM

Ankara'da saat 15:29'da 3.2 büyüklüğünde, 2.2 km derinliğinde deprem meydana geldi.

KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA)

29.01.2020, 15:29:36 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 2.2 km