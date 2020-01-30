Son depremler: 30 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika deprem mi oldu?
Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi gerçekleşen depremler ile ilgili bilgileri vatandaşlar ile paylaşıyorlar. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Ocak’ta saat 07:40’ta Akdeniz’de 3.3 büyüklüğünde, 11.8 km derinliğinde deprem meydana geldi.
Son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. Yurt genelinde yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar güncel haberleri öğrenmek istiyorlar. 30 Ocak’ta saat 07:40’ta Akdeniz’de 3.3 büyüklüğünde, 11.8 km derinliğinde deprem meydana geldi. Manisa Akhisar’da da sabah saatlerinde deprem olduğu duyuruldu. En son ne zaman deprem oldu? sorusunun yanıtını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamalarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA HABERLERİ
30 Ocak’ta saat 07:40’ta Akdeniz’de 3.3 büyüklüğünde, 11.8 km derinliğinde deprem meydana geldi.
AKDENIZ
30.01.2020, 07:40:48 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 11.8 km
Manisa Akhisar’da saat 07:35’te 3.7 büyüklüğünde, 6.5 km derinliğinde deprem meydana geldi.
MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
30.01.2020, 07:35:09 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 6.5 km
30 Ocak'ta Yunanistan'da saat 04:46'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin yerin 10.0 km derinliğinde olduğunu duyurdu.
DODECANESE ISLANDS, GREECE
30.01.2020, 04:46:20 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 10.0 km
AKDENİZ'DE DEPREM
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 35,43 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 104,73 kilometre açıklarında saat 16.37'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ANKARA'DA DEPREM
Ankara'da saat 15:29'da 3.2 büyüklüğünde, 2.2 km derinliğinde deprem meydana geldi.
KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA)
29.01.2020, 15:29:36 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 2.2 km