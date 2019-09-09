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  3. Son dakika... Van Saray'da korkutan deprem

Son dakika... Van Saray'da korkutan deprem

Son dakika... Van Saray'da korkutan deprem

Saat 12.56’da merkezüssü Van’ın Saray ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da  merkez üssü Saray ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Van'ın Saray ilçesinde saat 12.56'da, Richter ölçeğine göre 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21,26 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir hasar ve yaralanma olmadı.

DHA

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