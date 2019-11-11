Rus tarihçi Oleg Sokolov'un çantasından kadın kolu çıktı

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Rusya’nın saygın tarih profesörlerinden Oleg Sokolov, eski bir öğrencisi olan genç sevgilisini vahşice öldürerek parçalara ayırdığını itiraf etti.

Guardian’da yer alan habere göre, 63 yaşındaki Napolyon dönemi uzmanı Oleg Sokolov, cumartesi günü çantasında bir kadın kolu bulunmasının ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

AFP ajansına konuşan avukat Alexander Pochuev, müvekkili Oleg Sokolov’a atıfla, “Suçunu kabul etti. Yaptığından dolayı pişmanlık yaşıyor.” dedi.

Saint Petersburg Üniversitesi’nde tarih dersi veren Sokolov’un, olayı soruşturan müfettişlere, yaşadığı bir tartışma sonucunda sevgilisini öldürdüğünü ve ardından kafasını, kollarını ve bacaklarını kestiğini anlattığı bildirildi.

Profesör Oleg Sokolov’un evinde yapılan incelemeler sonucunda 24 yaşındaki Anastasya Yeşçenko’ya ait vücut parçaları ve kanlı bir testere bulundu.

Sokolov’un 2008 yılında bir başka öğrencisini dövdüğü ve sıcak ütüyle yakarak öldürmekle tehdit ettiği, fakat bu konuyla ilgili suçlanmamış olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Oleg Sokolov’a 2003 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Fransa Şeref Nişanı verilmiş olduğu ifade edildi.