Şeftali yüklü kamyonet devrildi: 4 ölü, 11 yaralı

Mersin'de sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy mevkisinde devrildi.

Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 2'si öldü, 10'u yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Mersin'de şeftali yüklü kamyonun kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Kazada yaralanan 11 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Ölenlerin kimlikleri ise belirlenmeye çalışıyor.