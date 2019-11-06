Park halindeki otomobili yanarken bagajdaki malzemeleri kurtarmaya çalıştı

Soğukkuyu Mahallesi'nde, İlker İşlek'e (41) ait, park halindeki 35 DCN 08 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

- BAGAJI AÇIP MALZEMELERİ ÇIKARDI

Aracı arızalı olduğu için yaklaşık bir haftadır evinin bulunduğu sokakta park eden İşlek, otomobilinin yandığını görünce su bidonlarıyla itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangını söndürmeye çalıştı.

Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bu sırada İşlek, yanan aracın bagajını açıp malzemelerini kurtarmaya çalıştı. İşlek, bagajdaki olta ve diğer malzemeleri dışarı çıkardı.

Sokaktaki diğer araçlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürülen yangının, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

(AA)