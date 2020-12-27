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  • Son dakika nerede deprem oldu? Elazığ ve çevre illerde şiddetli deprem!
27 Aralık 2020 Pazar 10:00 | Son Güncelleme:

Son dakika nerede deprem oldu? Elazığ ve çevre illerde şiddetli deprem!

Son dakika nerede deprem oldu" Elazığ ve çevre illerde şiddetli deprem!

Elazığ'da şiddetli deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD depremin 5.3 şiddetinde meydana geldiğini duyurdu...

Elazığ'da şiddetli deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.  AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Depremi hisseden vatandaşlar sosyal medyada kısa sürede binlerce twit attı. Depremin uykudan uyandırdığını söyleyen vatandaşlar, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

ELAZIĞ'DA ŞİDDETLİ DEPREM

Büyüklük : 5.3 (Mw)

Yer : Merkez (Elazig)

Tarih-Saat : 27.12.2020, 09:37:32 TSİ

Enlem : 38.5218 N

Boylam : 39.1813 E

Derinlik : 15.94 km


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