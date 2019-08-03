Son dakika... Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk aranıyor

Alınan bilgiye göre, ilçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.

Öğrencilerden 3'ünün cansız bedeni sudan çıkartıldı. Bir öğrenci ise kaldırıldığı hastanede kalbi çalıştırılarak hayata döndürüldü.

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 1 çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.

MUŞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Vali Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Murat Nehri kenarında piknik yapan çocukların serinlemek için suya girdiğini, bazı çocukların akıntıya kapıldığını belirtti.

Çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldığını ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan bir çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Akıntıya kapılan bir çocuğu da arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma, sağlık, jandarma ve polis ekiplerimiz olay yerinde."