Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Son dakika... Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk aranıyor

Son dakika... Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk aranıyor

Son dakika... Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk aranıyor

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün boğulduğunu, bir çocuğun hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.

Öğrencilerden 3'ünün cansız bedeni sudan çıkartıldı. Bir öğrenci ise kaldırıldığı hastanede kalbi çalıştırılarak hayata döndürüldü.

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 1 çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.

MUŞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Vali Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Murat Nehri kenarında piknik yapan çocukların serinlemek için suya girdiğini, bazı çocukların akıntıya kapıldığını belirtti.

Çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldığını ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan bir çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Akıntıya kapılan bir çocuğu da arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma, sağlık, jandarma ve polis ekiplerimiz olay yerinde."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

14 yıl sonra aşk yeniden!
91 videonun gelirini istiyorum
Burcu Esmersoy'dan kafa karıştıran paylaşım
Takipçisinin mesajına böyle yanıt verdi: Kudurabilirler
Hadise'nin yüzünü düşüren soru!
<p>Kentucky Balık ve Vahşi Yaşam Kaynakları Departmanı, Barkley gölünde doğal dengeyi bozacak sayıda

Sayısı Artan Balıklara Elektroşok Verildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Euromos'ta '2 bin 200 yıllık beyin ameliyatı' izleri

Batman'da 3 bin rakımdaki kardan mağara ilgi görüyor