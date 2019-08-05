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  3. Son dakika... LGS nakil sonuçları açıklandı

Son dakika... LGS nakil sonuçları açıklandı

Son dakika... LGS nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları meb.gov.tr adresinden açıklandı.

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.

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