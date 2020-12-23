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23 Aralık 2020 Çarşamba 10:53 | Son Güncelleme:

Kısıtlamada taşlı sopalı kavgaya ceza yağdı

Kısıtlamada taşlı sopalı kavgaya ceza yağdı
IHA

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına iki grup arasındaki taşlı sopalı kavga damga vurdu. Bursa'da gerçekleşen olay neticesinde toplamda 20 kişiye cezai işlem uygulandı.

Bursa’da, koronavirüs kısıtlamasına rağmen sokağa çıkan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan taşlı sopalı ve aralarında çocukların da bulunduğu kavgada 4 kişi yaralandı. Ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadıkları için yaklaşık 20 kişiye cezai işlem uygulandı.

İHA'da yer alan habere göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen iki grup akşam saatlerinde dışarıda karşılaştı. Gruplar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Aralarında çocukların da bulunduğu taşlı sopalı kavgada, vücutlarının çeşitli yerlerinden 4 kişi yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredeki binalarda oturanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastanelere giderken, tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, sokakta bekleyen yaklaşık 20 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı. Olayla ilgili açılan soruşturma sürüyor.

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