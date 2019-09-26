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  3. İşçi servisi aydınlatma direğine çarptı: Ölü ve yaralılar var

İşçi servisi aydınlatma direğine çarptı: Ölü ve yaralılar var

İşçi servisi aydınlatma direğine çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de, işçileri taşıyan servis midibüsünün aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Orhan Alp'in (39) kullandığı 38 P 1480 plakalı servis midibüsü, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde'de, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile 24 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan midibüs sürücüsü Orhan Alp, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 

Yaralılar, kazanın, sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu meydana geldiğini iddia etti.

AA

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