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  3. Son dakika... İstanbul'da 16 katlı binada korkutan yangın!

Son dakika... İstanbul'da 16 katlı binada korkutan yangın!

Son dakika... İstanbul'da 16 katlı binada korkutan yangın!

İstanbul Ümraniye'de bulunan 16 katlı bir binanın 7'nci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ümraniye Çamlık Mahallesi İkbal caddesinde bulunan 16 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında daireyi alevler sardı. Binadakiler hemen dışarıya çıktı.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

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