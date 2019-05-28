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28 Mayıs 2019 Salı 09:21 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 09:42

Son dakika: İstanbul Alibeyköy'deki metro inşaatında yangın

Son dakika: İstanbul Alibeyköy'deki metro inşaatında yangın

Son dakika haberine göre Alibeyköy'de devam eden metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. .

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan Alibeyköy metro inşaatı şantiyesinde saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Şantiye alanındaki boş konteynerde söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın diğer konteynerlere de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürerken ölen yada yaralanan olmadı.

(İHA)

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