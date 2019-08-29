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Hava sıcaklığı bunalttı, havuzlar doldu taştı

Hava sıcaklığı bunalttı, havuzlar doldu taştı

Hava sıcaklığının 38 derece olduğu turizmin başkenti Antalya'da, havuzlar tıklım tıklım doldu.

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 28, nem oranının yüzde 11 kaydedildiği Antalya'da serinlemek isteyenler su parklarının yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren dolan su parklarında, kaydırakların önünde kuyruk oluştu. Su kaydıraklarında eğlenen, dalga havuzunda yüzerek serinleyenler hatıra fotoğrafı da çekti. Dalga havuzunda düzenlenen animasyon şovlar ise eğlenceyi zirveye taşıdı. Çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte bu anların keyfini çıkardı.

(DHA)

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