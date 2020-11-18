Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminine göre 18 Kasım yani bugün parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre, Marmara'nın kuzey kesimlerinde başlayan yağışın öğle saatleri itibarıyla tüm bölgede etkili olması bekleniyor.
AA'da yer alan habere göre, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son tahmin ve değerlendirmeler bölgedeki sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı yönünde.
Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin kuzey kesimlerinde başlayan yağışın öğle saatleri itibarıyla tüm bölgede etkili olması bekleniyor. Bölgenin genelinde yer yer yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zamanla kuvvetli olarak eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Adana: Az bulutlu 25
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı bulutlu 7
Diyarbakır: Az bulutlu 16