Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre, Marmara'nın kuzey kesimlerinde başlayan yağışın öğle saatleri itibarıyla tüm bölgede etkili olması bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son tahmin ve değerlendirmeler bölgedeki sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı yönünde.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin kuzey kesimlerinde başlayan yağışın öğle saatleri itibarıyla tüm bölgede etkili olması bekleniyor. Bölgenin genelinde yer yer yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zamanla kuvvetli olarak eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Adana: Az bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 7

Diyarbakır: Az bulutlu 16