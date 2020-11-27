Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda yangın

İstanbul Zeytinburnu'nda bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına müdahale sürerken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

AA'da yer alan habere göre, Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokağı'nda bulunan atık yönetimi ve geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.



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