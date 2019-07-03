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Şair Küçük İskender hayatını kaybetti

Şair Küçük İskender hayatını kaybetti

Küçük İskender adıyla tanınan ünlü şair Derman İskender Över 55 yaşında hayata veda etti. Küçük İskender'e geçen yıl kanser teşhisi konmuştu. Küçük İskender en son "İkinci Waliz" adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu.

Küçük İskender'e geçen yılın haziran ayında kanser teşhisi konmuş ve tedavisi sürüyordu. Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

Küçük İskender en son "İkinci Waliz" adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu.

Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren ilk filmi "Ağır Roman" ile oyunculuk deneyimini de yaşayan Küçük İskender 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü, 2014’te Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü, 2017’de Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştı. 

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